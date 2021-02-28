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تحذير من الوجود الصيني في إيران.. عمليات تجسس لصالح بكين

28 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 28 - فبراير - 2021 12:49 مساءً
عقوبات ستفرض على إيران خلال لـ 31 يوما

العاصمة الإيرانية- طهران

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حذرت صحيفة حكومية إيرانية، اليوم الأحد، من وجود العمال الصينيين في البلاد، مشيرة إلى أن ”هؤلاء قد يكونون عملاء وأدوات تجسس لصالح بكين“.

وقالت صحيفة ة ”إطلاعات“ ، وهي تنتقد معاملة السلطات الصينية لأقلية ”الإيغور“ المسلمة لديها، ”لسوء الحظ، تمارس الحكومة الصينية ضغوطا سياسية أكثر لدحض هذه المزاعم بدلاً من السماح لوفد واحد على الأقل من الدول الصديقة للمسلمين بالزيارة والتحقيق في وضع الإيغور“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من التأكيد على تطوير العلاقات بين طهران وبكين، ”يجب علينا تحذير الأطراف المعنية في السياسة الخارجية والاستخباراتية للبلاد من الوجود الصيني في إيران، لأن الحكومة الصينية تحاول إرسال وكلائها إلى مناطق مختلفة من العالم تحت راية عمال أو خبراء وتجار، ووجودهم المفرط في إيران قد لا يكون في مصلحتنا الوطنية في بعض الحالات“.

وقالت صحيفة إطلاعات إن ”هناك معلومات كثيرة تنتشر بين الإيرانيين عن تسليم موانئ وجزر كيش أو قشم للصينيين، ما يضعف إيمان الشعب بالسيادة“.

وأضافت أن ”الصين كانت تريد الاستثمار في مشروع مصفاة نجم الخليج في مدينة بندر عباس جنوب إيران، وقد أرادوا إرسال 3000 عامل صيني إلى بندر عباس، فقد تمت معارضة طلبهم وقالوا إن آلاف المهندسين والعمال الإيرانيين يمكنهم فعل ذلك، وقد تخلوا عن المشروع والاستثمار“.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد العمال والمهندسين الصينيين في إيران، لكنهم ينتشرون في مدن مختلفة منها طهران وقم وشيراز وقشم وكيش.

وفي مشروع الطريق السريع الذي يربط طهران مع المدن الشمالية يعمل قرابة 600 عامل صيني في هذا المشروع.

وأجرت الصين وإيران العام الماضي مشاورات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية وأمنية تمتد إلى 25 عاماً، تمهد الطريق أمام تدفق مليارات الدولارات عبر استثمار صيني داخل إيران، وقدرت وسائل إعلام إيرانية قيمتها بـ400 مليار دولار، للاستثمار في أجزاء من الصناعات الإيرانية، بما في ذلك النفط والغاز والشحن والسكك الحديدية والطرق البرية والجوية.

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