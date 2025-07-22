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تحذير من كارثة إنسانية في السويداء والشبكة السورية تطلق نداء عاجلاً

منذ ساعة واحدة
غارات إسرائيلية على السويداء جنوب سوريا - الأناضول

غارات إسرائيلية على السويداء جنوب سوريا - الأناضول

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أطلقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نداء استغاثة عاجل، دعت فيه إلى السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى محافظة السويداء، في ظل التدهور الحاد الذي تشهده الأوضاع الإنسانية والخدمية في المنطقة.

وأكدت الشبكة أن السويداء تشهد “انهياراً خطيراً” في منظومة الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن معظم الأفران والمحال التجارية توقفت عن العمل، في وقت خرج فيه المشفى الوطني عن الخدمة بالكامل، مما يزيد من معاناة الأهالي والمشردين قسرياً.

ودعت الشبكة الجهات الحكومية إلى تعزيز جهود الاستجابة الإنسانية العاجلة، كما ناشدت القوى العسكرية والاجتماعية تسهيل عبور القوافل الإغاثية والفرق الطبية، محذّرة من تفاقم الكارثة إذا لم تُتخذ خطوات فورية وفعالة

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