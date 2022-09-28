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تحرك قضائي.. عائلة مهسا أميني تقدّم شكوى ضد "المسؤولين عن توقيفها"

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 28 - سبتمبر - 2022 6:38 مساءً
الاحتجاجات تمتد لأكثر من 80 مدينة إيرانية

الاحتجاجات تمتد لأكثر من 80 مدينة إيرانية

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أعلنت عائلة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني والتي قتلت على أيدي أجهزة الأمن الإيرانية، انها ستقدم شكوى ضد المسؤولين عن توقيف مهسا في ​إيران​، وفقاً لما نقلته وكالة “إسنا” الإيرانية.

وأمس الثلاثاء، أفادت منظمة “​إيران​ ​هيومن رايتس​” الحقوقية، بـ”مقتل 76 شخصًا في الحملة الأمنية التي تنفّذها ​السلطات الإيرانية​ ضد ​المتظاهرين​ إثر وفاة ​مهسا أميني​ في الإعتقال”، فيما تكثف دول غربية الضغط على إيران لوقف العنف.

بدورها، كشفت وكالة أنباء “​فارس​” شبه الرسمية، أن “نحو ستين شخصًا قتلوا”، بعدما كانت الحصيلة الرسمية الصادرة عن السلطات الايرانية لا تزال عند 41 قتيلًا منذ السبت.

وقد نزل المتظاهرون الى الشوارع مجددًا ليل أمس الإثنين كما الحال كل ليلة منذ وفاة أميني في 16 أيلول إثر توقيفها لدى “​شرطة الأخلاق​” بسبب مخالفة في وضع ​الحجاب​.

وفي سنندج عاصمة محافظة كردستان في غرب إيران التي تتحدر منها أميني، صعدت نساء إلى سقوف السيارات لتمزيق حجابهن أمام حشود كانت تصفق، في مشاهد نشرتها منظمة “إيران هيومن رايتس” ومقرها في أوسلو، لا تظهر وجودًا للشرطة في المكان.

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