تحرك محدود للدولار في بداية الأسبوع وسط تركيز الأسواق على البيانات القادم

تحرك الدولار في اتجاه غير واضح اليوم الاثنين مع تطلع الأسواق إلى مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تحدد حجم الخفض المتوقع لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولا يزال المتعاملون يقيمون بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة وحكم المحكمة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قانونية، بالإضافة إلى الصراع المستمر بين ترامب والمركزي الأمريكي بشأن محاولته إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي المركزي الأمريكي.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1 بالمئة مقابل الين إلى 147.20 في بداية المعاملات الآسيوية، بعد أن سجل انخفاضا شهريا بنسبة 2.5 بالمئة مقابل العملة اليابانية يوم الجمعة.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1693 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.3510 دولار. والأسواق الأمريكية مغلقة بسبب عطلة اليوم الاثنين.

وأهم ما يترقبه المستثمرون هذا الأسبوع تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي سيسبقه بيانات عن الوظائف الشاغرة والوظائف في القطاع الخاص.

وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، “ستولي الأسواق اهتماما كبيرا لصدور تلك البيانات من أجل قياس حالة سوق العمل… وأي مفاجآت هبوطية لبيانات سوق العمل الأمريكية هذا الأسبوع ستزيد من توقعات السوق بخفض سعر الفائدة، وسيعطينا ذلك مزيدا من الدلائل حول ما إذا كان هذا الخفض سيكون عاديا بمقدار 25 نقطة أساس أو خفضا كبيرا بمقدار 50 نقطة أساس”.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 0.04 بالمئة إلى 97.79 بعد أن سجل انخفاضا شهريا بأكثر من اثنين بالمئة يوم الجمعة.

وبغض النظر عن توقعات أسعار الفائدة، تأثر الدولار أيضا بالمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الاتحادي مع تكثيف ترامب لحملته لممارسة المزيد من التأثير على السياسة النقدية.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6548 دولار، بينما زاد الدولار النيوزيلندي 0.17 بالمئة إلى 0.5904 دولار.

واستقر اليوان في المعاملات الخارجية بالقرب من أعلى مستوى له في 10 أشهر تقريبا يوم الجمعة واستقر في أحدث تداول له عند 7.1216 مقابل الدولار.