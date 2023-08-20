الأحد 4 صفر 1445 ﻫ - 20 أغسطس 2023 |
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تحطم طائرة مسيرة في محطة قطار في مدينة كورسك الروسية

منذ 59 دقيقة
طائرة مسيرة أوكرانية

طائرة مسيرة أوكرانية

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ذكرت وكالة تاس للأنباء الأحد نقلا عن الحاكم الإقليمي رومان ستاروفويت أن طائرة أوكرانية مسيرة اصطدمت بسقف محطة قطار في مدينة كورسك الروسية، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص واندلاع حريق.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف السبت إن تدريب الأوكرانيين على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 بدأ، لكن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما فترة أطول.

يأتي ذلك بعد يومين من إعلان مسؤول أمريكي أن طائرات إف-16 ستنقل إلى أوكرانيا بمجرد تدريب طياريها.

وقال ريزنيكوف في مقابلة تلفزيونية إن ستة أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين.

وتريد أوكرانيا الطائرات الحربية المتطورة أمريكية الصنع حتى تتمكن من مواجهة التفوق الجوي لروسيا، التي غزت قواتها البلاد في فبراير شباط 2022.

    المصدر :
  • رويترز

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