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تحقيق إسرائيلي يكشف إخفاقات بواقعة استشهاد مسعفين في غزة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2025 5:02 مساءً
فلسطينيون يشيعون المسعفين، الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي أثناء مهمة إنقاذ، بعد انتشال جثثهم، بحسب الهلال الأحمر، في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة في 31 مارس/آذار 2025. رويترز

فلسطينيون يشيعون المسعفين، الذين تعرضوا للقصف الإسرائيلي أثناء مهمة إنقاذ، بعد انتشال جثثهم، بحسب الهلال الأحمر، في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة في 31 مارس/آذار 2025. رويترز

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اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بفشله في “الإبلاغ الكامل” عن الحادث الذي وقع الشهر الماضي وأدى إلى استشهاد 15 مسعفا ومنقذا في قطاع غزة، معلنا عزل الضابط المسؤول عن الواقعة.

وجاء في ملخص تحقيق نشره الجيش: “حدّد الفحص عدة إخفاقات مهنيّة، وانتهاكات للأوامر، وفشلا في الإبلاغ الكامل عن الحادث”.

وأضاف: “سيُعزل نائب قائد كتيبة الاستطلاع في وحدة غولاني من منصبه بسبب مسؤوليته كقائد ميداني… ولتقديمه تقريرا غير مكتمل وغير دقيق خلال جلسة التقييم بعد الحدث”.

واستشهد 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص في 23 مارس آذار، ودُفنوا في قبر ضحل، حيث عُثر على جثثهم بعد أسبوع من قبل مسؤولين من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني.

    المصدر :
  • رويترز

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