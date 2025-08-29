تحليق إسرائيلي مكثف جنوب سوريا.. وتوغل في القنيطرة!

مركبة عسكرية إسرائيلية بالقرب من خط وقف إطلاق النار مع سوريا ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. رويترز

شهدت محافظتا القنيطرة ودرعا جنوب سوريا تحليقاً مكثفاً للطيران الإسرائيلي، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الجمعة.

كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وقامت بمداهمة أحد المنازل وتفتيشه، حسب ما نقل التلفزيون السوري.

إنزال عسكري

وكان الجيش الاسرائيلي نفّذ ليل الأربعاء إنزالا جويا في موقع عسكري يقع على بعد نحو 30 كلم جنوب دمشق، تعرّض لقصف متكرر في الأيام الماضية.

فيما ذكر مصدر سوري حكومي أن قوات سورية عثرت في موقع جبل المانع يوم الثلاثاء الماضي “على أجهزة مراقبة وتنصّت”، مضيفا أنه “أثناء محاولة التعامل معها، تعرّض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن مقتل وإصابة عدة جنود وتدمير آليات”.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية لاحقا عدة غارات، أعقبها إنزال جوي، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع.

يشار إلى أنه منذ سقوط النظام السابق، صعدت إسرائيل توغلاتها في الجنوب السوري، واستمرت ضرباتها وغاراتها على مواقع عدة.

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده عازمة على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري، بما فيها محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية.