تداعيات كورونا مستمرة في مصر… تراجع احتياطي النفط الأجنبي بنحو 3 مليار دولار

تفشي فيروس كورونا في مصر
تفشي فيروس كورونا في مصر

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تراجع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي في نيسان الماضي بنحو 3 مليارات دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أن احتياطي النقد الأجنبي، تراجع للشهر الثاني على التوالي في نيسان الماضي، بنحو 3 مليارات دولار.

وأشار البنك إلى أن النقد الأجنبي وصل إلى 37.037 مليار دولار، مقابل حوالي 40.1 مليار دولار في نهاية شهر آذار.
وفقد احتياطي النقد الأجنبي 5.4 مليار دولار في شهر نيسان الماضي.

وقال البنك المركزي في بيانه، إن “تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية استمرت للشهر الثاني على التوالي، وأثرت على تواصل عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل 2020، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية”.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
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