تدريبات بحرية روسية قرب المدمرة البريطانية “كوين اليزابيت”

تستعد البحرية الروسية لإجراء تدريبات في مياه البحر المتوسط على مقربة من حاملة الطائرات البريطانية “كوين إليزابيت”، حسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

إذاعة “صدى موسكو” أوضحت أن التدريبات الروسية، التي تشارك فيها خمس سفن، وغواصتان، وطائرات محملة بصواريخ فرط صوتية، وقاذفات استراتيجية، ستجري على مسافة 30 كم فقط من المدمرة البريطانية “كوين إليزابيث”، مع إغلاق منطقة من البحر المتوسط جنوبي جزيرة قبرص، مشيرة إلى أن التدريبات تجري على خلفية تدهور العلاقات بين موسكو ولندن إثر الحادث الأخير في البحر الأسود، حيث قامت مدمرة “ديفيندر” البريطانية بخرق الحدود البحرية الروسية قرب شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية روسية في مسار المدمرة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.

من جانبها نفت لندن إطلاق الطرف الروسي أي طلقات تحذيرية، فيما حذر رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الملكية البريطانية من خطر نشوب حرب حقيقية في حال عدم تفكر قادة الدولتين في تبعات محتملة لمثل هذه الحوادث “قبل فوات الأوان”، فيما حذر السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، بريطانيا من تكرار الاستفزازات على غرار انتهاك مدمرة “ديفيندر” البريطانية للمياه الروسية، مشيرا إلى أن رد فعل موسكو قد يكون شديدا.

بالمقابل دفع الجيش الأمريكي بمدمرة صاروخية إلى البحر الأسود للمشاركة في تدريبات عسكرية، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوتر مع روسيا، لاسيما أن التدريبات تأتي بعد أيام من خرق المدمرة Defender البريطانية حدود روسيا في البحر الأسود.

القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا والأسطول السادس الأمريكي أعلنت على حسابها المشترك في “تويتر” اليوم السبت، أن المدمرة USS Ross من فئة “أرلي بيرك” تبدأ رحلتها إلى الشرق الأوسط للمشاركة في التدريبات Sea Breeze السنوية.

وستجري هذه التدريبات خلال الفترة ما بين 28 يونيو و10 يوليو في البحر الأسود بمشاركة 32 سفينة ونحو خمسة آلاف عسكري من 32 دولة، منها أوكرانيا.

يشار أن الجيش الروسي أطلق الأربعاء الماضي طلقات تحذيرية على المدمرة Defender البريطانية، بعد أن خرقت حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

يذكر أن بريطانيا والولايات المتحدة لا تعترفان بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.