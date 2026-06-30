تراجع أسعار النفط وسط ترقب محادثات الدوحة وتذبذب التوترات في مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج محادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، في ظل استمرار حالة التوتر وتبادل إطلاق الصواريخ بين الجانبين مطلع الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن صمود وقف إطلاق النار المؤقت المستمر منذ أربعة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.03%، أي 75 سنتاً، لتسجل 72.40 دولاراً للبرميل، فيما تراجع عقد سبتمبر الأكثر تداولاً بنسبة 0.54% أو 40 سنتاً إلى 73.51 دولاراً للبرميل.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.66%، أي 47 سنتاً، ليصل إلى 70.32 دولاراً للبرميل.

وقال محللون إن الأسواق تتحرك بحذر وسط آمال بتقدم في محادثات الدوحة، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وغياب عودة التدفقات النفطية إلى طبيعتها.

وفي السياق، أشار مسؤولون إيرانيون إلى احتمال بدء محادثات فنية مع سلطنة عمان لإعادة تنظيم مسارات الملاحة في المضيق، بينما نفت طهران وجود أي اجتماعات تفاوضية مباشرة مع الجانب الأمريكي في الفترة المقبلة.

من جهته، لمح الرئيس الأمريكي إلى أن اجتماع الدوحة قد يكون مهماً أو غير ذلك، دون تأكيد واضح، ما يعكس استمرار الضبابية السياسية حول مسار التهدئة.

وتستمر حالة عدم اليقين في الأسواق رغم التوصل إلى وقف إطلاق نار في 17 يونيو، وسط مخاوف من تأثير التوترات على إمدادات النفط العالمية، خاصة عبر مضيق هرمز.

في المقابل، أظهرت بيانات الشحن استمرار عمليات تحميل النفط والغاز من منطقة الخليج رغم التوترات والهجمات على بعض السفن، فيما رجح محللون أن تعود التدفقات تدريجياً إلى مستوياتها السابقة خلال الأسابيع المقبلة إذا استقرت الأوضاع.







