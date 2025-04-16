تراجع أسعار النفط وسط توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط حالة من الضبابية بسبب سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتبكة مما دفع المتعاملين لتقييم التأثير المحتمل للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 64.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:58 بتوقيت غرينتش كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 60.90 دولار.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى شركة بي.في.إم أويل “تعرض النفط لضغوط محدودة بسبب خفض وكالة الطاقة الدولية لتقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط”.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 730 ألف برميل يوميا، بانخفاض حاد عن 1.03 مليون برميل يوميا التي توقعتها الشهر الماضي. ويتجاوز هذا الانخفاض تقديرات نشرتها يوم الاثنين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن تراجع الطلب.

وقال عماد الخياط، الباحث في مجموعة بورصات لندن، إن النزاع على الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لا يزال يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

وأضاف الخياط “كل أسبوع يمر دون بوادر انفراج في هذه المواجهة يزيد من احتمال حدوث ركود عالمي ويخفض سقف الأسعار”.

وأدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المتصاعدة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج أوبك+، وهي مجموعة تضم منظمة البلدن المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منتجين مثل روسيا، إلى انخفاض أسعار النفط 13 بالمئة تقريبا حتى الآن هذا الشهر.

ودفعت حالة الضبابية المحيطة بالتوتر التجاري عدة بنوك، بما في ذلك يو.بي.إس وبي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي إلى خفض توقعاتها لأسعار الخام.

ورفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات كبيرة جدا، مما دفع بكين إلى فرض رسوم مضادة على الواردات الأمريكية في حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزا توقعات استطلاع أجرته رويترز والتي بلغت 5.1 بالمئة.

وقال المحلل فارجا “يعود هذا الأداء الأفضل من المتوقع إلى إسراع المصدرين في تحميل الشحنات قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية، ومن المرجح ألا يتكرر هذا الوضع خلال بقية العام، إذ يسعى أكبر اقتصادين في العالم بكل قوة للانفصال عن بعضهما”.

في غضون ذلك، قالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس إن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل نيسان، بينما انخفضت مخزونات البنزين ثلاثة ملايين برميل، ونزلت مخزونات نواتج التقطير 3.2 مليون برميل.