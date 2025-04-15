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تراجع أسعار الواردات الأميركية خلال شهر مارس

منذ 11 دقيقة
علم الولايات المتحدة

علم الولايات المتحدة

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تراجعت أسعار الواردات الأمريكية على غير المتوقع في مارس\آذار مدفوعة بانخفاض تكاليف منتجات الطاقة، لكن من المستبعد أن يستمر هذا الاتجاه وسط تصاعد التوتر التجاري.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء انخفاض أسعار الواردات 0.1 بالمئة الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة معدلة بالخفض في فبراير شباط بلغت 0.2 بالمئة.

كان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ثبات أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بعد زيادة معلنة سابقا بلغت 0.4 بالمئة في فبراير\شباط.

وخلال 12 شهرا حتى نهاية مارس\آذار، ارتفعت أسعار الواردات 0.9 بالمئة.

وانخفضت أسعار الوقود المستورد 2.3 بالمئة في مارس آذار، بعد ارتفاعها 1.6 بالمئة في فبراير شباط. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.1 بالمئة بعد استقرارها في الشهر السابق.

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، تكون أسعار الواردات قد ارتفعت 0.1 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.

ومن المرجح أن تشهد الأسعار زيادات أخرى مع نزول الدولار مقابل عملات شركاء التجارة الرئيسيين للولايات المتحدة.

    المصدر :
  • رويترز

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