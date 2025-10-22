الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
تراجع أسهم أوروبا مدفوعة بأرباح ضعيفة

منذ ساعتين
أسهم أوروبا

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، بعد مكاسب لجلستين، بفعل تأثير سلسلة من الأرباح الضعيفة لشركات كبرى، منها لوريال وهيرميس، على معنويات المستثمرين.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.2 بالمئة في حين تباين أداء المؤشرات الرئيسية في المنطقة إذ انخفض المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة، وارتفع المؤشر إيبكس الإسباني 0.1 بالمئة.

وأثرت أسهم التكنولوجيا بشدة على المؤشر القياسي الأوروبي مع نزولها 1.4 بالمئة. وانخفضت أسهم شركات مرتبطة بأشباه الموصلات مثل إيه.إس.إم إنترناشيونال، وإيه.إس.إم.إل، وإس.تي مايكرو إلكترونكس.

وهوى سهم شركة مستحضرات التجميل الفرنسية العملاقة لوريـال 6.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة مبيعات أضعف من المتوقع في الربع الثالث من العام، وكذا هبط سهم هيرميس، صانعة حقائب بيركين، 2.3 بالمئة متأثرا بعدم انجذاب المستثمرين للسهم مع توقعات الشركة بتحقيق تحسن طفيف في السوق الصينية.

وأثر كلا السهمين على قطاع سلع المستلزمات الشخصية والمنزلية بينما انخفض مؤشر السلع الفاخرة الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة.

وقال مبروك شيتوان رئيس قسم استراتيجية الأسواق العالمية لدى ناتكسيس إنفستمنت مانجرز، إن تقارير الأرباح الصادرة عن قطاع السلع الفاخرة “تشير بوضوح إلى حقيقة عدم تعافي (القطاع) في الصين”.

على الجانب الآخر، كانت أسهم قطاع الطاقة أكبر داعم للسوق مع ارتفاعها 0.7 بالمئة مقتفية أثر صعود أسعار النفط اثنين بالمئة.

وهوى سهم آي.تي.في 8.6 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت ليبرتي جلوبال، أكبر مساهم في شركة البث، حصتها بواقع النصف إلى نحو خمسة بالمئة تقريبا.

    المصدر :
  • رويترز

