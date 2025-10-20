تراجع أسهم مصرف "بي إن بي باريبا" بعد الحكم الأميركي بشأن السودان

هوى سهم بنك بي.إن.بي باريبا 10 بالمئة تقريبا اليوم الاثنين، وعزا متعاملون ومحللون الهبوط إلى قرار هيئة محلفين أمريكية بأن البنك الفرنسي ساعد الحكومة السودانية على ارتكاب إبادة جماعية من خلال تقديم خدمات مصرفية تنتهك العقوبات الأمريكية.

وأمرت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن يوم الجمعة بنك بي.إن.بي باريبا بدفع مبلغ 20.5 مليون دولار لثلاثة سودانيين أدلوا بشهادات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وقال محامو الثلاثة، الذين يقيمون الآن في الولايات المتحدة، إن الحكم يفتح الباب أمام أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات من البنك الفرنسي قد تصل إلى مليارات الدولارات.

وقال أحد المتعاملين إن احتمال إقامة المزيد من الدعاوى كانت وراء انخفاض سعر السهم اليوم الاثنين. وهبط السهم نحو عشرة بالمئة خلال اليوم واختتم التعاملات منخفضا أكثر من سبعة بالمئة في أسوأ أداء له منذ مارس آذار 2023.

وذكر البنك في بيان صدر اليوم الاثنين أنه يعتزم استئناف الحكم، الذي أكد أنه لا ينبغي أن يؤدي إلى المزيد من المطالبات.

وأضاف البيان “يؤكد بي.إن.بي باريبا مجددا أن هذه النتيجة خاطئة بشكل واضح، وتتجاهل أدلة مهمة لم يُسمح للبنك بتقديمها”.

وتابع “علاوة على ذلك، فإن هذا الحكم خاص بهؤلاء المدعين الثلاثة، ولا ينبغي أن يكون له نطاق أوسع. أي محاولة لاستنباط نتائج خاطئة بالضرورة، وكذلك أي تكهنات بشأن تسوية محتملة”.

وتأثر السهم أيضا بقرار وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف فرنسا الائتماني يوم الجمعة. وتراجع سهم سوسيتيه جنرال بما يزيد قليلا عن اثنين بالمئة.