تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاقية تجارية مؤقت بين الهند وأمريكا

قال مصدران حكوميان هنديان إن احتمالات التوصل إلى اتفاقية تجارية مؤقتة بين الهند والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حددته واشنطن في الأول من أغسطس آب تضاءلت مع استمرار تعثر المحادثات حول تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 26 بالمئة على الواردات الهندية في أبريل نيسان، لكنه علق التنفيذ مؤقتا لإتاحة الفرصة لعقد محادثات. والموعد النهائي لانتهاء سريان هذا التعليق هو الأول من أغسطس آب، لكن الهند لم تتلق خطابا رسميا بعد بشأن هذه الرسوم، على عكس أكثر من 20 دولة أخرى.

وعاد الوفد التجاري الهندي، بقيادة كبير المفاوضين راجيش أجراوال، من واشنطن بعد عقد جولة خامسة من المحادثات دون إحراز أي تقدم يذكر.

وقال أحد المصادر “التوصل إلى اتفاقية مؤقتة قبل الأول من أغسطس يبدو صعبا، رغم تواصل عقد المناقشات عن بعد”، وأضاف أن من المتوقع أن يزور وفد أمريكي نيودلهي قريبا لمواصلة المفاوضات.

وتعثرت المحادثات بسبب رفض نيودلهي تحرير قطاعي الزراعة والألبان بما لهما من حساسية سياسية، بينما ترفض واشنطن طلب الهند تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم والسيارات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي أمس الاثنين إن إدارة ترامب مهتمة بجودة اتفاقيات التجارة أكثر من توقيتها.

ولدى سؤاله حول إمكانية تمديد الموعد النهائي للدول التي تجري محادثات، أجاب بيسنت بأن الأمر متروك لترامب.

ويتمسك المسؤولون الهنود بأمل التوصل إلى اتفاقية أشمل بحلول سبتمبر أيلول أو أكتوبر تشرين الأول، بما يتماشى مع ما اتفق عليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي وترامب في فبراير شباط.

وطلب المصدران عدم نشر هويتهما نظرا لسرية المفاوضات.