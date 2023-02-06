تراجع الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من استمرار دورة رفع أسعار الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين وسط مخاوف من استمرار دورة رفع أسعار الفائدة حول العالم لفترة أطول من المتوقع مما أثر على أسهم الشركات التكنولوجية والعقارية سريعة التأثر بأسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.8 بالمئة متخليا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر الذي سجله الجمعة وسط تفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو.

وهبطت جميع المؤشرات الفرعية تقريبا وكانت أسهم الشركات التكنولوجية والعقارية من بين الأكثر تعرضا لضغوط البيع مع انخفاض مؤشري القطاعين اثنين بالمئة لكل منهما.

وانخفض مؤشر قطاع التجزئة 2.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات الجمعة نموا قويا للوظائف في الولايات المتحدة وانتعاشا في نشاط قطاع الخدمات الشهر الماضي مما أذكى المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة وذلك بعد يومين من إقرار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بانحسار التضخم مع رفع البنك أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.