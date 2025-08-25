تراجع التضخم يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة في مصر

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم يوم الخميس لدعم النمو في ظل تباطؤ التضخم.

وأظهر متوسط توقعات ثمانية محللين شملهم الاستطلاع أن المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24 بالمئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 أغسطس آب. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية 24 بالمئة و25 بالمئة على الترتيب.

وقالت آية زهير من شركة زيلا للاستشارات المالية وإدارة المحافظ “التضخم قل الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط، بخلاف أن الجنيه يشهد تحسنا وأداء قويا ملحوظا أمام الدولار بدعم مبادرات الحكومة لخفض أسعار السلع واستقرار أسعار الطاقة وتوقعات خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر”.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 13.9 بالمئة في يوليو تموز من 14.9 بالمئة في يونيو حزيران وسط انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والخضروات، بينما تراجع التضخم الشهري 0.5 بالمئة. وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 11.6 بالمئة من 11.4 بالمئة.