تراجع الدولار مع قلق المستثمرين حيال استقلالية المركزي الأميركي

تراجع الدولار الأربعاء مع تزايد قلق المستثمرين حيال استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد أحدث محاولة من جانب الرئيس دونالد ترامب لتوسيع سلطته على البنك المركزي الأمريكي.

وقال ترامب الاثنين إنه قرر إقالة ليسا كوك من عضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي بسبب ما أثير عن ارتكابها مخالفات في الحصول على قروض عقارية.

لكن محامي كوك قال في وقت لاحق إنها سترفع دعوى قضائية لإلغاء إقرار إقالتها، مما قد يؤدي إلى بدء معركة قضائية طويلة الأمد.

وتراجع الدولار بسبب هذه التطورات إذ أدت مساعي ترامب لتوسيع نفوذه على المؤسسات الأمريكية ومسار السياسة النقدية إلى تآكل ثقة المستثمرين في هيمنة الدولار.

وشهدت أسواق العملات في آسيا حالة كبيرة من الهدوء اليوم الأربعاء، لكن الدولار واجه صعوبة في تعويض خسائره مقابل العملات الأخرى وبلغ أحدث سعر له أمام العملة اليابانية 147.52 ين.

واستقر اليورو عند 1.1638 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3478 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات إلى 98.27 بعد هبوطه 0.24 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال نيل ويلسون، محلل الاستثمار في بريطانيا لدى ساكسو ماركتس، إن محاولة ترامب إقالة كوك هي “أحدث جولة في حروب مجلس الاحتياطي الاتحادي وتُظهر كيف أن البنك المركزي أصبح مسيسا بشكل متزايد”.

وأضاف “سيكون من شبه المستحيل على الرئيس المقبل للمجلس أن يفعل أي شيء سوى تنفيذ رغبات ترامب. سيكون هذا سلبيا بالنسبة للدولار. السؤال بالنسبة للأسواق الآن يتعلق باجتماع سبتمبر، لكن لا شك أننا نشهد تحولا في النظام لم نره منذ عقود”.

وبالنسبة للعملات الأخرى، استقر الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات عند 0.6495 دولار أمريكي، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5856 دولار أمريكي.