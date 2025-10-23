تراجع الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار الأمريكي، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستوفر إشارات جديدة حول توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليسجل 4082.95 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:44 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية لتسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.8% إلى 4097.40 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% أمام سلة من العملات الرئيسية، مما جعل المعدن النفيس أقل جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المنتظر أن يصدر غدًا الجمعة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، بعد تأجيله بسبب الإغلاق الحكومي، وسط توقعات باستقرار معدل التضخم الأساسي عند 3.1% في سبتمبر أيلول.

ويتوقع المستثمرون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على تحركات الذهب.

وعادة ما يدعم انخفاض أسعار الفائدة الطلب على الذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عوائد.

وعلى الرغم من التراجع الحالي، ما زال الذهب مرتفعًا بنحو 56% منذ بداية العام، مسجلًا مستوى قياسيًا عند 4381.21 دولار للأوقية يوم الاثنين، مدفوعًا بتنامي المخاوف الجيوسياسية، وتوقعات خفض الفائدة، واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.4% إلى 48.31 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.4% إلى 1598.65 دولار، كما هبط البلاديوم 1.4% إلى 1438.47 دولار للأوقية.