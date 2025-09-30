تراجع المؤشر نيكي بفعل جني الأرباح في أسهم التكنولوجيا وسط توقعات برفع الفائدة

تراجع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، مع قيام المستثمرين بإعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية وابتعاد الشركات عن إعادة شراء الأسهم مع اقتراب نهاية النصف الأول من السنة المالية في البلاد.

وأغلق مؤشر نيكي منخفضًا بنسبة 0.25% عند 44,932.63 نقطة، فيما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.19% ليسجل 3,137.6 نقطة، بدعم من أسهم البنوك الكبرى.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير في شركة شينكين لإدارة الأصول، إن المستثمرين أقبلوا على بيع أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل في المؤشر لجني الأرباح. وتراجع سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 3.27%، فيما خسر سهم مجموعة سوفت بنك 1.86%.

من جانبه، أوضح شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوسمو للأوراق المالية، أن التراجع لا يعكس ضعفًا في معنويات السوق، بل يرتبط بالتعديلات الدورية مع نهاية النصف الأول، وقد يستمر حتى الجلسة المقبلة، خصوصًا مع تجنب الشركات عمليات إعادة الشراء في هذه الفترة.

في المقابل، دعمت توقعات رفع الفائدة أسهم البنوك بعد إشارات متزايدة من بنك اليابان إلى توجه أكثر تشددًا في السياسة النقدية. وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.88%، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.73%.

وأظهر ملخص اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في سبتمبر أن بعض الأعضاء ناقشوا إمكانية رفع أسعار الفائدة قريبًا، معتبرين أن الوقت المناسب لهذه الخطوة قد يقترب.

ومن بين أكثر من 1,600 سهم مدرج في القسم الرئيسي لبورصة طوكيو، ارتفع 32%، وتراجع 64%، فيما استقرت 3% دون تغيير.