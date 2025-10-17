الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
تراجع بورصتي الإمارات بفعل مخاوف من الضغوط الائتمانية على بنوك أمريكية

منذ 49 دقيقة
مؤشر بورصة الإمارات

تراجعت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، لتقتفيا أثر أسواق الأسهم العالمية بعد ظهور مؤشرات على تعرض بنوك أمريكية لضغوط ائتمانية مما أثار قلق المستثمرين.

وتراجعت المعنويات في السوق بشكل أكبر مع انخفاض أسعار النفط الخام، وهي محفز رئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من واحد بالمئة بعدما اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على عقد اجتماع ثان لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وانخفض مؤشر دبي 0.6 بالمئة مع تراجع غالبية الأسهم المدرجة عليه.

وقادت أسهم القطاعين العقاري والمصرفي الخسائر مع تراجع سهم إعمار العقارية 1.4 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 بالمئة.

وتراجع سهم طلبات للجلسة الثالثة ونزل 1.7 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة يوم الأربعاء تعيين تون جيسيلز رئيسا تنفيذيا لها ليحل محل توماسو رودريجيز.

وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة عند التسوية متأثرا بتراجع سهم الدار العقارية 1.6 بالمئة وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي 1.8 بالمئة.

وارتفع سهم شركة سبيس42 لتكنولوجيا الفضاء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي 3.7 بالمئة، فيما صعد سهم شركة موانئ أبوظبي اثنين بالمئة، مما حد من الخسائر.

وربح سهم شركة بريسايت المتخصصة في تحليل البيانات الضخمة 1.1 بالمئة بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة تاكسي دبي لتسريع التحول في مجال التنقل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الإمارة.

    المصدر :
  • رويترز

