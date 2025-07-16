تراجع صافي أرباح البنك التجاري القطري بالنصف/1 من العام 20% تقريباً

أعلن البنك التجاري القطري، اليوم الأربعاء، انخفاض صافي أرباحه في النصف الأول من العام 19.7 بالمئة إلى 1.26 مليار ريال قطري (345.93 مليون دولار).

وعزا البنك المتخصص في الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، ومقره الدوحة، هذا الانخفاض إلى خسائر في شركته التابعة في تركيا، بنك الترناتيف، وتغييرات متعلقة بخطة حوافز الموظفين الطويلة الأجل.

وذكر بيان البنك أنه لن يقوم بتوزيعات أرباح عن الفترة المنتهية في 30 يونيو حزيران من العام الجاري.

وانخفض صافي الدخل التشغيلي على أساس سنوي إلى 2.25 مليار ريال من 2.49 مليار ريال في النصف الأول من 2024.