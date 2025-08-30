تراجع صافي دخل شركة روسنفت الروسية 68% في النصف الأول من العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيجور سيتشين إن صافي دخل الشركة تراجع بأكثر من 68 بالمئة إلى 245 مليار روبل (ثلاثة مليارات دولار) خلال النصف الأول من العام، نتيجة لانخفاض أسعار النفط التي تأثرت سلبا بزيادة الإنتاج من جانب السعودية ودول أخرى في منظمة أوبك.

وتعد تعليقات سيتشين، رئيس أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا وأحد الحلفاء المقربين للرئيس فلاديمير بوتين، أول مؤشرات على عدم ارتياح روسيا حيال استراتيجية أوبك+ لتسريع زيادات الإنتاج على مدى أشهر.

يُعرف سيتشين بانتقاده للتعاون مع أوبك، وأشار في وقت سابق إلى أن تخفيضات الإنتاج التي طبقها تحالف أوبك+ حفزت الولايات المتحدة على زيادة إنتاجها، مما جعلها أكبر منتج للنفط في العالم على مدى السنوات الماضية.

وقالت مصادر في القطاع إن روسيا خلال اجتماعات أوبك+ عبرت عن قلقها إزاء زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مما كان مقررا، رغم أنها دعمت هذه التحركات في النهاية.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء منهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، الإنتاج لعدة سنوات لدعم أسعار النفط.

ينتج تحالف أوبك+ نحو نصف النفط العالمي وغير مساره هذا العام‭ ‬بإلغاء بعض تخفيضات الإنتاج في محاولة لاستعادة حصته في السوق، وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوبك لزيادة الإنتاج.

وقال سيتشين اليوم السبت “اتسم النصف الأول من العام بانخفاض أسعار النفط ويعود ذلك في المقام الأول إلى الإفراط في إنتاج الخام. والسبب الرئيسي في هذا هو الزيادة النشطة في إنتاج دول أوبك، بما في ذلك السعودية والإمارات والعراق والكويت”.

وقال سيتشين إن الفائض في سوق النفط العالمية سيصل إلى 2.6 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، على أن يتراجع إلى 2.2 مليون برميل يوميا في 2026، استنادا إلى توقعات روسنفت ووكالات الطاقة الرائدة.

(دولار = 80.8455 روبل)