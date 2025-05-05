تراجع طفيف لمعدل البطالة في المغرب

سجل معدل البطالة في المغرب تراجعا طفيفا بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مدفوعا بزيادة عدد الوظائف في المدن.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين أن معدل البطالة انخفض من 13.7 بالمئة إلى 13.3 بالمئة على المستوى الوطني، ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و630 ألفا.

وعزت المندوبية الانخفاض إلى إضافة 282 ألف فرصة عمل بالمدن خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وباستثناء قطاع الفلاحة الذي فقد 72 ألف فرصة عمل “ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في توفير فرص العمل مثل قطاع الخدمات وقطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية.

وتشير الإحصاءات إلى انخفاض معدل البطالة بين الرجال في الربع الأول 0.5 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 11.5 بالمئة، وبنسبة 0.2 بالمئة بين النساء من 20.1 بالمئة إلى 19.9 بالمئة.

لكن معدل البطالة بين الشباب من سن 15 إلى 24 عاما زاد بنسبة 1.8 بالمئة من 35.9 بالمئة إلى 37.7 بالمئة، وإن سجل انخفاضا في الفئات العمرية الأخرى، لا سيما الفئة العمرية من 25 إلى 34 عاما، إذ تراجعت النسبة من 22 بالمئة إلى 21.2 بالمئة.