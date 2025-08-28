الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

منذ 35 دقيقة
انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية رغم أزمة التكنولوجيا

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية رغم أزمة التكنولوجيا

A A A
طباعة المقال

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي لكن معدل التوظيف المتراجع قد يرفع نسبة البطالة إلى 4.3 بالمئة في أغسطس آب.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة تراجعت خمسة آلاف طلب إلى 229 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس آب.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 230 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وعلقت سوق العمل في الولايات المتحدة في جو عام من الإحجام عن التوظيف وعن عمليات التسريح أيضا في ظل سياسة الرئيس دونالد ترامب التي تركز على الحماية التجارية ورفعت متوسط رسوم الاستيراد في البلاد إلى أعلى مستوى في قرن.

وذكرت الحكومة في تقرير في أوائل الشهر الجاري أن متوسط التوظيف بلغ 35 ألف وظيفة شهريا على مدى الأشهر الثلاثة المنقضية مقارنة مع 123 ألفا في الفترة ذاتها من 2024.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان: تركيا مستعدة للمساعدة في ترتيب محادثات بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي. رويترز
بريطانيا تستدعي سفير روسيا إثر استهداف كييف بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)
أدنوك تطرح للبيع 3% من حصتها في وحدة الخدمات اللوجستية

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!