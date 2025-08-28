تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي لكن معدل التوظيف المتراجع قد يرفع نسبة البطالة إلى 4.3 بالمئة في أغسطس آب.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة تراجعت خمسة آلاف طلب إلى 229 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس آب.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 230 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وعلقت سوق العمل في الولايات المتحدة في جو عام من الإحجام عن التوظيف وعن عمليات التسريح أيضا في ظل سياسة الرئيس دونالد ترامب التي تركز على الحماية التجارية ورفعت متوسط رسوم الاستيراد في البلاد إلى أعلى مستوى في قرن.

وذكرت الحكومة في تقرير في أوائل الشهر الجاري أن متوسط التوظيف بلغ 35 ألف وظيفة شهريا على مدى الأشهر الثلاثة المنقضية مقارنة مع 123 ألفا في الفترة ذاتها من 2024.