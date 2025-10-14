تراجع عائدات روسيا من صادرات النفط والوقود خلال سبتمبر

قالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن عائدات روسيا من النفط الخام والمنتجات المكررة تراجعت مرة أخرى في سبتمبر\أيلول، إذ انخفضت صادرات المنتجات إلى أدنى مستوى لها منذ عشرة أعوام باستثناء أبريل\نيسان 2020 عندما بدأ تأثير جائحة كوفيد-19.

وتتعرض صناعة الطاقة الروسية لضغوط بسبب تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، فضلا عن العقوبات الغربية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إن عائدات روسيا من مبيعات النفط الخام والوقود انخفضت إلى 13.35 مليار دولار في سبتمبر\أيلول من 13.58 مليار دولار في أغسطس آب، ويرجع ذلك لأسباب منها أيضا انخفاض الأسعار. وجاء ذلك بعد نزول حاد في أغسطس\آب مقارنة بشهر يوليو\تموز.

وذكرت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري “أدت الهجمات المستمرة على البنية التحتية للطاقة الروسية إلى خفض معالجة النفط الخام الروسي بما يقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا، مما أدى إلى نقص الوقود المحلي وانخفاض صادرات المنتجات”.

وأضافت أن صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية ارتفعت 210 آلاف برميل يوميا إلى 7.4 مليون برميل يوميا في سبتمبر\أيلول، وتجاوزت زيادة صادرات النفط الخام الانخفاض في المنتجات النفطية.

وارتفعت صادرات النفط الخام 370 ألف برميل يوميا إلى 5.1 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو\أيار 2023، بعدما أدى انخفاض إنتاجية التكرير إلى إتاحة براميل من الخام للأسواق الدولية.

إلا أن صادرات المنتجات انخفضت 170 ألف برميل يوميا إلى 2.4 مليون برميل يوميا.

ومحا انخفاض قدره 440 مليون دولار في عائدات المنتجات أثر ارتفاع وصل إلى 200 مليون دولار في عائدات تصدير النفط الخام.