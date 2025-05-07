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تراجع كبير لإيرادات النفط والغاز الروسية خلال أبريل

منذ ساعة واحدة
النفط الروسي

النفط الروسي

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قالت وزارة المالية الروسية الأربعاء إن إيرادات الميزانية الروسية من مبيعات النفط والغاز هوت بنحو 12 بالمئة في أبريل\نيسان عن الفترة نفسها العام الماضي.

وإيرادات النفط والغاز أهم مصدر نقد بالنسبة للكرملين، إذ تمثل نسبة تتراوح بين الثلث إلى النصف من إجمالي إيرادات الميزانية الاتحادية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وذكرت وزارة المالية في بيان إن الإيرادات بلغت 1.09 تريليون روبل (13.49 مليار دولار) الشهر الماضي انخفاضا من 1.23 تريليون في أبريل\نيسان 2024 إلا أنها ارتفعت قليلا من 1.08 تريليون في مارس\آذار.

وكان ذلك أعلى من توقعات رويترز عند 0.96 تريليون روبل.

وانخفضت الإيرادات 10.3 المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير\كانون الثاني إلى أبريل\نيسان إلى 3.73 تريليون روبل.

وربما يُعيق تراجع مستمر في أسعار النفط إلى مستوى أقل كثيرا من المستهدف في ميزانية روسيا قدرة موسكو على مواصلة القتال في أوكرانيا، رغم أن ارتفاع الضرائب أو تخفيض الإنفاق على المدى القصير قد يساعدان في تخفيف تأثير انخفاض أسعار النفط.

وأظهرت بيانات نشرتها رويترز أن متوسط أسعار النفط الروسي بالروبل واصلت الانخفاض في الأشهر القليلة الماضية من 5079 روبلا للبرميل في مارس آذار و4562 في أبريل\نيسان.

واستهدفت وزارة المالية في بادئ الأمر تحقيق إيرادات 10.94 تريليون روبل من النفط والغاز في ميزانية هذا العام. وعدلت توقعات الإيرادات بالخفض إلى 8.32 تريليون الشهر الماضي وسط تراجع أسعار النفط.

    المصدر :
  • رويترز

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