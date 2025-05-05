تراجع معظم أسواق الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج منخفضة اليوم الاثنين، متأثرة بتراجع أسعار النفط وحذر المتعاملين قبيل تطورات مرتقبة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفضت أسعار النفط، التي تعد محركا رئيسيا لأسواق المال الخليجية، بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين بعد أن قررت أوبك+ مطلع الأسبوع تسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط، مما أثار مخاوف بشأن زيادة المعروض في سوق تخيم عليها شكوك حول توقعات الطلب.

وذكرت مصادر في أوبك+ لرويترز أن التحالف قد يلغي التخفيضات الطوعية بالكامل بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول إذا لم يحسن الأعضاء التزامهم بحصص الإنتاج.

وانخفض المؤشر القطري 0.4 بالمئة، متأثرا بخسارة سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة وهبوط سهم شركة صناعات قطر واحدا بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.1 بالمئة.

وتجاوز مؤشر بورصة السعودية خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 6.5 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي واحدا بالمئة، مستفيدا من قفزة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 3.1 بالمئة وزيادة سهم بنك دبي التجاري 6.9 بالمئة.

وقال جوزف ضاهرية المدير الإداري في تيك ميل “هناك إمكانية لمواصلة سوق دبي مسارها الإيجابي، مدعومة بأرباح قوية وأسس اقتصادية متينة وأبرز ذلك النمو المطرد في القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر أبريل وارتفاع معدلات التوظيف بأسرع وتيرة لها في أحد عشر شهرا”.

وقال ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تجري اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، بشأن صفقات تجارية، وأن أولويته الرئيسية مع الصين هي الحصول على صفقة تجارية عادلة.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات منخفضا 0.3 بالمئة عند 1907 نقطة. وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على انخفاض 0.1 بالمئة إلى 4339 نقطة. وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.2 بالمئة إلى 8611 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر البورصة المصرية 0.4 بالمئة، متأثرا بهبوط سهم شركة مصر للألومنيوم 2.7 بالمئة، رغم إعلان الشركة عن ارتفاع في أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام.