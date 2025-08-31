الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
تراجع معظم بورصات الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط

منذ 17 دقيقة
مؤشرات بورصات الخليج

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الأحد بسبب تراجع أسعار النفط يوم الجمعة مع تسجيل المؤشر السعودي تراجعا للجلسة الخامسة على التوالي.

وانخفضت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال في الخليج، يوم الجمعة مع مواجهة المستثمرين ضعف الطلب في الولايات المتحدة، أكبر سوق للنفط في العالم، وزيادة المعروض هذا الخريف من أوبك وحلفائها.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول، التي انتهى أجلها يوم الجمعة، عند 68.12 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 50 سنتا أو 0.73 بالمئة.

ويؤثر انخفاض الأسعار وتعطل صادرات النفط الخام على الأرصدة المالية في الدول التي يعتمد دخلها على النفط.

ونزل المؤشر السعودي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم سابك للمغذيات الزراعية 5.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي يوم الخميس تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنك بمقدار 13.3 مليار دولار في يوليو تموز مقارنة بالشهر السابق.

وفي قطر، أغلق المؤشر مستقرا.

ولم يشهد مؤشر البحرين أي تغير يذكر مسجلا 1929 نقطة، بينما نزل المؤشر العماني 0.7 بالمئة إلى 5030 نقطة والمؤشر الكويتي 0.1 بالمئة إلى 9088.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم تقريبا، بما في ذلك سهم الشركة الشرقية إيسترن  كومباني المحتكرة للتبغ والذي انخفض 1.8 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

