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تراجع معظم بورصات الخليج بعد نتائج ضعيفة للشركات

منذ 38 دقيقة
أسواق الأسهم في منطقة الخليج

أسواق الأسهم في منطقة الخليج

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أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض الأربعاء عقب سلسلة من النتائج الضعيفة للشركات، بينما انصب التركيز أيضا على مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة المرتقب.

وتراجع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة، وتراجع سهم شركة الاتصالات المتنقلة 8.3 بالمئة. وجاءت نتائج شركة الاتصالات دون توقعات المحللين لأرباح الربع الأول.

وهبط سهم شركة مجموعة صافولا بأكثر من سبعة بالمئة، عقب انخفاض حاد في الأرباح الفصلية.

وفي سياق آخر، هوى سهم شركة لجام للرياضة 10 بالمئة- إلى الحد الأقصى اليومي- بعد أن أعلنت عن انخفاض 25 بالمئة تقريبا في أرباح الربع الأول.

ونزل مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، مع خسارة سهم شركة التطوير العقاري الرائدة إعمار العقارية 1.5 بالمئة. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم.

ويؤثر قرار المركزي الأمريكي على السياسة النقدية في دول الخليج، حيث ترتبط معظم العملات، بما فيها الريال السعودي، بالدولار.

انخفض المؤشر القطري 0.1 بالمئة، مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة.

وصعد المؤشر الرئيسي بالبحرين 0.2 بالمئة، وصعد المؤشر الرئيسي في سلطنة عمان 0.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.4 بالمئة بفعل تراجع معظم أسهمه، ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 2.3 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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