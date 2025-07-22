تراجع معظم بورصات الخليج بفعل مخاوف الرسوم الأمريكية وهبوط النفط

انخفض معظم مؤشرات الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء، مع قلق المستثمرين من انحسار احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل المهلة الوشيكة لتطبيق الرسوم الجمركية، فيما طغى نزول أسعار النفط على نتائج أعمال قوية لشركات.

أفاد دبلوماسيون أوروبيون بأن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات مضادة أوسع نطاقا ضد الولايات المتحدة مع تراجع احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

وينطوي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على مناطق مختلفة من العالم على خطر الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي استهلاك النفط.

وتراجع المؤشر السعودية 1.3 بالمئة بعد أن أنهى في الجلسة السابقة أطول سلسلة خسائر له منذ ما يقرب من عامين، إذ طغى تراجع كثير من مؤشرات القطاعات وانخفاض أسعار النفط على نتائج أعمال إيجابية لشركات.

وانخفض سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة وهبط سهم شركة أرامكو 0.5 بالمئة.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي وسط مخاوف من أن يحد تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما من كبار مستهلكي الخام، من نمو الطلب على الوقود مع تقلص النشاط الاقتصادي.

لكن سهم اتحاد اتصالات ارتفع 1.9 بالمئة بعد أن سجل قفزة 25 بالمئة في أرباح الربع الثاني، فيما ارتفع سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات 1.5 بالمئة عقب ارتفاع أرباحها الفصلية بأكثر من الضعف.

وارتفع سهم شركة الأندية للرياضة 24 بالمئة في بداية التعامل عليه في السوق. وتسمح البورصة السعودية بحد 30 بالمئة لارتفاع الأسهم المدرجة حديثا أو انخفاضها خلال الأيام الثلاثة الأولى من تداولها.

وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة، مسجلا خسائر لثالث جلسة على التوالي، إذ ظل المستثمرون حذرين قبل نتائج أعمال مهمة، وباعوا لجني الأرباح بعد ارتفاع لأعلى المستويات في سنوات عدة.

وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي ذو الثقل على المؤشر 1.2 بالمئة، وتراجع سهم العربية للطيران التي تشغل رحلات اقتصادية بأكثر من ثلاثة بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت خمس جلسات.

وفي أبوظبي، تعرض المؤشر لضغوط وسط حذر من المستثمرين في ظل موجة من إعلان نتائج الأعمال هذا الأسبوع.

وعكس مؤشر الأسهم القطرية خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 1.1 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من عامين ونصف العام مع تقدم جميع القطاعات تقريبا.

وقادت أسهم البنوك هذا الارتفاع، مدعومة بنتائج أعمال قوية. وارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي ستة بالمئة، مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي بعد إعلانه نتائج أعمال إيجابية.

وبالنسبة لبورصات الخليج الأخرى، تقدم مؤشر البحرين 0.4 بالمئة وسلطنة عمان 0.7 بالمئة، فيما نزل مؤشر الكويت 0.2 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحدا بالمئة، متراجعا من مستوى مرتفع غير مسبوق.