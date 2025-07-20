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تراجع واردات الصين من النفط الروسي وارتفاع وارداتها من السعودية في يونيو

منذ 14 دقيقة
علم الصين

علم الصين

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أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الأحد أن واردات البلاد من النفط الخام من روسيا انخفضت واحدا بالمئة في يونيو حزيران عنها قبل عام إلى 8.35 مليون طن أو 2.03 مليون برميل يوميا.

وارتفعت الواردات من السعودية، ثاني أكبر مورد للصين في يونيو حزيران، 16 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر لتبلغ 7.9 مليون طن أو 1.92 مليون برميل يوميا.

وأدى الخفض الحاد لسعر البيع الرسمي للخام من السعودية اعتبارا من أبريل نيسان إلى زيادة الواردات من المملكة.

وبلغت الواردات من ماليزيا، وهي أكبر مركز لإعادة شحن النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، 7.09 مليون طن في يونيو حزيران، أو 1.72 مليون برميل يوميا، بزيادة 40 بالمئة عن مايو أيار و20 بالمئة على أساس سنوي.

ولم تسجل الجمارك أي واردات من إيران وفنزويلا خلال الشهر.

ووصل إجمالي واردات الصين من النفط الخام إلى 49.89 مليون طن في يونيو حزيران، أو 12.14 مليون برميل يوميا، مما يعكس ارتفاعا عن مايو وزيادة بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وذلك مع زيادة شركات التكرير المملوكة للدولة عملياتها وتحقيقها أرباحا أفضل.

 

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