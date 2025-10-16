الخميس 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 16 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: أجريت محادثة هاتفية "مثمرة للغاية" مع بوتين وسأجتمع معه قريباً في بودابست

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2025 9:43 مساءً
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

A A A
طباعة المقال

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن المحادثة بين الرئسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، كانت جيدة وبناءة للغاية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في منصة “تروث سوشيال” عن إجرائه محادثة هاتفية “مثمرة للغاية” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت عددا من القضايا الدولية الهامة.

ووفقاً لبيان ترامب، هنأ الرئيس الروسي الولايات المتحدة على “الإنجاز العظيم للسلام في الشرق الأوسط”، الذي وصفه بأنه “حلم دام قرونا”.

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن النجاح في ملف الشرق الأوسط سيسهم في تسريع مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما تضمنت المكالمة شكر الرئيس بوتين للسيدة الأولى ميلانيا ترامب على مشاركتها مع الأطفال، وفقاً للبيان. كما ناقش الزعيمان موضوع التجارة بين البلدين بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا.

واتفق الرئيسان على عقد اجتماع لمستشاريهما رفيعي المستوى الأسبوع المقبل، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للجانب الأمريكي.

كما تم الاتفاق على لقاء قمة لاحق بين ترامب وبوتين في العاصمة الهنغارية بودابست، لبحث إنهاء ما وصفه ترامب “بالحرب غير المجدية بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن ترامب عن لقائه مع فولوديمير زيلينسكي غدا في المكتب البيضاوي، لمناقشة محتوى محادثته مع بوتين وغيرها من المواضيع.

وأعرب ترامب عن تفاؤله بإحراز “تقدم كبير” خلال المحادثة الهاتفية، في إشارة إلى احتمالية تحقيق اختراق في الملف الأوكراني.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر
    وزير الخارجية الإسرائيلي: معبر رفح سيُفتح على الأرجح يوم الأحد
    فلسطينيون يمرون بجوار أنقاض المباني المدمرة، وسط وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، في مدينة غزة، 16 أكتوبر 2025. رويترز
    تركيا ستشارك في البحث عن جثث رهائن في غزة
    وزير الطاقة القطري سعد الكعبي
    وزير الطاقة القطري يحذر من أن قانونا أوروبيا ربما يعرقل توريد الغاز

    الأكثر قراءة

    قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
    القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
    مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
    نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟
    وزير الزراعة ​نزار هاني​
    وزير الزراعة: قضية "تنورين" بسيطة وما حصل حملة دعائية للشركة