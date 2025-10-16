ترامب: أجريت محادثة هاتفية "مثمرة للغاية" مع بوتين وسأجتمع معه قريباً في بودابست

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن المحادثة بين الرئسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، كانت جيدة وبناءة للغاية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه في منصة “تروث سوشيال” عن إجرائه محادثة هاتفية “مثمرة للغاية” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت عددا من القضايا الدولية الهامة.

ووفقاً لبيان ترامب، هنأ الرئيس الروسي الولايات المتحدة على “الإنجاز العظيم للسلام في الشرق الأوسط”، الذي وصفه بأنه “حلم دام قرونا”.

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن النجاح في ملف الشرق الأوسط سيسهم في تسريع مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما تضمنت المكالمة شكر الرئيس بوتين للسيدة الأولى ميلانيا ترامب على مشاركتها مع الأطفال، وفقاً للبيان. كما ناقش الزعيمان موضوع التجارة بين البلدين بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا.

واتفق الرئيسان على عقد اجتماع لمستشاريهما رفيعي المستوى الأسبوع المقبل، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للجانب الأمريكي.

كما تم الاتفاق على لقاء قمة لاحق بين ترامب وبوتين في العاصمة الهنغارية بودابست، لبحث إنهاء ما وصفه ترامب “بالحرب غير المجدية بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن ترامب عن لقائه مع فولوديمير زيلينسكي غدا في المكتب البيضاوي، لمناقشة محتوى محادثته مع بوتين وغيرها من المواضيع.

وأعرب ترامب عن تفاؤله بإحراز “تقدم كبير” خلال المحادثة الهاتفية، في إشارة إلى احتمالية تحقيق اختراق في الملف الأوكراني.