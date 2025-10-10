ترامب: أدرس "زيادة هائلة" في الرسوم على الواردات الصينية ولا سبب للاجتماع مع شي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه لا يوجد سبب للاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال أسبوعين في كوريا الجنوبية حسب المخطط.

وأضاف في منشور على موقع “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تدرس زيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.

وأشار ترامب إلى أن الصين ترسل رسائل إلى دول العالم تقول فيها إنها تخطط لفرض ضوابط على الصادرات على كل عنصر من عناصر الإنتاج المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة.

وقال في المنشور “لم يسبق لأحد أن رأى شيئا كهذا من قبل، ولكن هذا من شأنه أن “يعطل” الأسواق ويجعل الحياة صعبة على جميع بلدان العالم تقريبا، وخاصة الصين”.

وأضاف أنه لم يتحدث إلى الرئيس الصيني لأنه لم يكن هناك سبب للقيام بذلك.