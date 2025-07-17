ترامب: أعتقد أن الصين ستعاقب تجار الفنتانيل بالإعدام

ال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه يعتقد أن الصين ستعاقب قريبا المدانين بتصنيع وتوزيع مادة الفنتانيل المخدرة بالإعدام، وذلك في إطار تفاؤل متجدد بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق مع بكين حول العقاقير غير المشروعة.

وأضيفت تجارة المخدرات إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية والأمنية التي تمثل نقطة خلاف رئيسية في العلاقة بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.

وتتهم واشنطن بكين بالفشل في الحد من تدفق المواد الكيميائية الأولية للفنتانيل، وهو سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن جرعات زائدة في الولايات المتحدة. ودافعت بكين عن سجلها في مكافحة المخدرات، واتهمت واشنطن باستخدام الفنتانيل “لابتزاز” الصين.

وفرض ترامب رسوما جمركية 20 بالمئة على الواردات الصينية بسبب هذه القضية في فبراير شباط، وظلت الرسوم سارية على الرغم من الهدنة التجارية الهشة التي توصل إليها الجانبان في جنيف في مايو أيار.

وقال ترامب “أعتقد أننا سنسوي الأمر بحيث تطبق الصين عقوبة الإعدام على مصنعي الفنتانيل وتصديره إلى بلادنا. أعتقد أن هذا سيحدث قريبا”.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس إن الفنتانيل يمثل مشكلة للولايات المتحدة وليس للصين وإن الرسوم الجمركية الأمريكية المتعلقة بالفنتانيل “أثرت بشدة على الحوار والتعاون بين بكين وواشنطن في مجال مكافحة المخدرات”.

وأضاف في افادة صحفية دورية أن الولايات المتحدة يجب أن “تواجه الحقائق الموضوعية” وتنخرط في حوار مع الصين بطريقة “متكافئة قائمة على الاحترام وتعود بالنفع على الطرفين” إذا كانت ترغب حقا في العمل مع الصين.

تصريحات ترامب جاءت قبل توقيعه على “قانون وقف الفنتانيل” الذي يشدد عقوبات السجن على جرائم المخدرات المتعلقة بمواد مرتبطة بالفنتانيل. حضر هذه المناسبة أفراد من عائلات أشخاص ماتوا بعد تناول جرعات زائدة من الفنتانيل.

وتسببت هذه المادة الأفيونية الصناعية في وفاة أكثر من 450 ألف أمريكي بجرعات زايدة على مدى الأعوام العشرة الماضية فيما أدمن الملايين تلك المادة.