ترامب: أعطي الاجتماع مع بوتين "10" من 10

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز عقب اجتماعه أمس الجمعة 15\8\2025، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أعطى “اليوم 10” على مقياس من واحد إلى 10.

وتابع، إنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تحدثا “بصدق شديد” بعد تصريحاتهما التي أعقبت اجتماع بينهما في ألاسكا.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تحدث مع نظيره الروسي على انفراد، قال ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز “نعم، فعلت بعد تصريحاتنا. ألقى كلمة جيدة للغاية… . وبعد ذلك تحدثنا. بعد ذلك مباشرة، تحدثنا بصدق شديد”.

هذا وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين السبت أن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تسمح للبلدين بمواصلة البحث عن سبل للتسوية.

وأضاف بيسكوف “كانت المحادثة إيجابية للغاية بالفعل، وتحدث الرئيسان عن ذلك. هذه هي المحادثة بالذات التي تسمح لنا بالمضي قدما بثقة معا على طريق البحث عن خيارات التسوية”.

هذا وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إن اجتماعه المقبل مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب سيكون في موسكو”.

وقال بوتين بالإنجليزية ردا على ترامب بعد اجتماعهما في ألسكا اليوم الجمعة “المرة المقبلة ستكون في موسكو”.

وأضاف بوتين إنه يأمل أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب نقطة انطلاق نحو البدء في تسوية الصراع في أوكرانيا واستعادة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه أحرز “تقدما كبيرا” خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وقال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع “كان هناك الكثير والكثير من النقاط التي اتفقنا عليها، وأود أن أقول إن معظمها لم يتحقق تماما، لكننا أحرزنا بعض التقدم”.