الأثنين 13 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 6 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: أمريكا قصفت سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا اليوم

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إن القوات الأمريكية قصفت سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا، مساء اليوم السبت، للاشتباه في أنها تحمل مخدرات”، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبدأ أيضا التصدي لعمليات تهريب المخدرات التي تتم عن طريق البر.

أدلى ترامب بهذا التعليق خلال خطاب ألقاه في قاعدة نورفولك البحرية، بجوار حاملة الطائرات هاري إس. ترومان. ولم يتضح على بعد ما إذا كان يشير إلى ضربة أعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في وقت سابق.

وقال ترامب “في الأسابيع الأخيرة، دعمت البحرية مهمتنا للقضاء على عصابات المخدرات تماما… لقد نفذنا ضربة أخرى الليلة الماضية. والآن لا نستطيع العثور على أي منهم”.

وأضاف “لم يعودوا يأتون عن طريق البحر، لذا سيتعين علينا الآن البحث عنهم برا لأنهم سيضطرون إلى ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة ومن المتوقع إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع
زلزال
زلزال قوته 5.5 درجة يهز منطقة قرغيزستان
رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم
رئيسة المكسيك: واثقة من إبرام اتفاقات تجارية مواتية مع أمريكا وغيرها

الأكثر قراءة

النائب جميل السيد
جميل السيّد: لبنان ينتظر ما سيلي اتفاق غزة
الفنان فضل شاكر
الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني
عناصر من الجيش اللبناني
جمود حصر السلاح.. لبنان يعيش "هدوء ما قبل العاصفة"