ترامب: أمريكا قصفت سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إن القوات الأمريكية قصفت سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا، مساء اليوم السبت، للاشتباه في أنها تحمل مخدرات”، مضيفا أن الولايات المتحدة ستبدأ أيضا التصدي لعمليات تهريب المخدرات التي تتم عن طريق البر.

أدلى ترامب بهذا التعليق خلال خطاب ألقاه في قاعدة نورفولك البحرية، بجوار حاملة الطائرات هاري إس. ترومان. ولم يتضح على بعد ما إذا كان يشير إلى ضربة أعلن عنها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في وقت سابق.

وقال ترامب “في الأسابيع الأخيرة، دعمت البحرية مهمتنا للقضاء على عصابات المخدرات تماما… لقد نفذنا ضربة أخرى الليلة الماضية. والآن لا نستطيع العثور على أي منهم”.

وأضاف “لم يعودوا يأتون عن طريق البحر، لذا سيتعين علينا الآن البحث عنهم برا لأنهم سيضطرون إلى ذلك”.