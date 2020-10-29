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ترامب: أمريكا لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2020 8:25 صباحًا
الرئيس الاميركي دونالد ترامب

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

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في الوقت الذي يواجه فيه الصحافيون الأميركيون تحديات في التعامل مع رئيس متقلب المزاج، دعا مرشح الحزب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب إلى حرية الصحافة وإلغاء بعض مواد الدستور التي تقمع العمل الصحفي .

وأكد ترامب، الأربعاء، أن بلاده لا تتمتع بحرية الصحافة وفيها قمع للحقيقة، مشددا على ضرورة إلغاء المادة 230 من قانون الاتصالات.

وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر”: “الولايات المتحدة ليس لديها حرية صحافة، لدينا فقط قمع للحقيقة، أو مجرد أخبار مزيفة”.

وأضاف “لقد تعلمت الكثير خلال الأسبوعين الماضيين حول مدى فساد وسائل الإعلام لدينا، والآن ربما تكون شركات التكنولوجيا الكبرى أسوأ”.

وطالب الرئيس الأميركي في تغريدته بضرورة إلغاء “المادة 230” من الدستور، والتي تنص على حماية الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي من المسؤولية عن أي شيء يتم نشره بواسطة طرف ثالث، حيث كانت الفكرة أن مثل هذه الحماية ضرورية لتشجيع ظهور أنواع جديدة من الاتصالات والخدمات في فجر عصر الإنترنت.

وأصدرت المادة عام 1996 كجزء من قانون يسمى “قانون آداب الاتصالات”، الذي كان يهدف في المقام الأول إلى الحد من المواد الإباحية على الإنترنت، وتم إلغاء معظم هذا القانون من قبل المحاكم باعتباره انتهاكا غير دستوري لحرية التعبير.

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