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ترامب: أمريكا لا تحتاج إلى السيارات أو الطاقة أو الأخشاب الكندية

منذ ساعتين
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع إلى لقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، لكنه أكد مجددا أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيارات أو الطاقة أو الأخشاب الكندية، وتساءل عما وصفه باعتماد كندا على الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” قبيل وصول كارني إلى البيت الأبيض “سيكون هذا، على الأرجح، سؤالي الوحيد المهم”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا، باستثناء الحفاظ على صداقتهم. كما أعرب عن أن كندا، على النقيض، تحتاج إلى كل شيء من الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: “هم، من ناحية أخرى، يحتاجون إلى كل شيء منا! سيصل رئيس الوزراء قريبًا وسيكون ذلك، على الأرجح، سؤالي الوحيد ذو الأهمية.”

وقد أدلى بهذه التعليقات قبل وقت قصير من وصول كارني إلى البيت الأبيض. ويشير منشور الرئيس إلى أن موضوع العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا سيكون على الأرجح نقطة نقاش مهمة خلال اجتماعهما.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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