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ترامب: إذا لم تبرم الصين اتفاقاً تجارياً فستحدد أمريكا شروطه

منذ 36 دقيقة
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه في حال عدم موافقة الصين على اتفاق تجاري، فإن الولايات المتحدة ستحدد شروطه.

وأضاف للصحفيين أنه سيكون لطيفا للغاية في المفاوضات مع بكين، وأن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية ستنخفض بشدة بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر.

في حين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين “إن الولايات المتحدة تمضي بشكل جيد في المناقشات مع الصين بشأن اتفاق تجاري محتمل”.

وأضافت في إفادة صحفية “سألت الرئيس عن هذا قبل مجيئي إلى هنا، وطلب مني أن أخبركم جميعا بأننا نمضي بشكل جيد جدا فيما يتعلق باتفاق تجاري محتمل مع الصين”.

    المصدر :
  • رويترز

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