ترامب: إنجاز قمة شرم الشيخ عظيم والتوقيت مثالي لإعادة إعمار غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء عودته من قمة شرم الشيخ المصرية، أن ما تم إنجازه كان “عظيماً وفي التوقيت المناسب”.

وقال ترامب خلال حديث مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: “أنا لا أتحدث عن دولة واحدة أو دولتين، بل عن إعادة إعمار غزة”، مشدداً على أن الاتفاق أوقف مقتل المزيد من الأبرياء.

وأضاف: “لقد نجحنا معاً فيما اعتقد الجميع أنه مستحيل… أخيراً، لدينا سلام في الشرق الأوسط”، مؤكداً أن الاتفاق حول وقف النار في قطاع غزة سيصمد.

جاء ذلك بعد توقيع ترامب مع قادة مصر وتركيا وقطر وثيقة اتفاق غزة التي أسفرت عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتبادل الأسرى المحتجزين في القطاع. وأكد القادة في الوثيقة التزامهم بالسعي نحو “سلام دائم” بين إسرائيل وجيرانها، بما في ذلك الفلسطينيون، وترسيخ علاقات ودية ومثمرة في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ترامب لإرساء ترتيبات سلام شاملة ومستقرة في قطاع غزة، في ما وصفه بـ”يوم عظيم للشرق الأوسط”.