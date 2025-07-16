ترامب: إيران تريد التفاوض لكننا لسنا في عجلة من أمرنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء “إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة”، لكنه ليس متعجلا بشأن المفاوضات.

وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع مع ولي عهد البحرين “يريدون التفاوض بشدة. لسنا في عجلة من أمرنا”.

وفي سياقٍ منفصل، استبعد البرلمان الإيراني استئناف المحادثات مع أميركا قبل تلبية “شروط مسبقة”، في حين لوحت دول الترويكا الأوربية بإعادة فرض العقوبات على طهران، كما تعهدت الصين بمواصلة دعم إيران لحماية سيادتها.

وفي طهران قال البرلمان الإيراني في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء إن المفاوضات مع الولايات المتحدة “ينبغي ألا تبدأ قبل استيفاء شروط مسبقة”.

وجاء في البيان “عندما تستخدم الولايات المتحدة المفاوضات أداة لخداع إيران والتستر على هجوم عسكري مفاجئ من الكيان الصهيوني (إسرائيل)، لا يمكن إجراء المحادثات مثلما كان في السابق”.

وحسب البيان “يجب وضع شروط مسبقة ولا يمكن إجراء أي مفاوضات جديدة حتى تنفيذها بالكامل”، لكن البيان لم

ولم يذكر البيان تلك الشروط، لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سبق أن قال إنه يجب وجود ضمانات بعدم تنفيذ هجمات أخرى ضد طهران.

وكرر عراقجي الأسبوع الماضي موقف طهران بأنها لن توافق على اتفاق نووي يمنعها من تخصيب اليورانيوم، وسترفض مناقشة الملفات غير النووية مثل برنامجها للصورايخ الباليستية.

تلويح بالعقوبات

في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، قوله إن دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ربما تعيد فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم حل الخلاف المتعلق بالملف النووي خلال الصيف.

وأضاف المتحدث “هناك حاجة لحل دبلوماسي مستدام وقابل للتحقق يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية للمجتمع الدولي. إذا لم يتم التوصل لمثل هذا الحل خلال الصيف، فآلية العودة السريعة لتطبيق العقوبات هي خيار مطروح أمام الترويكا”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أمس الثلاثاء أنه ليس في عجلة من أمره للتفاوض مع إيران لأن مواقعها النووية “دمرت”، لكن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع الترويكا الأوروبية، وافقت على تحديد نهاية أغسطس/آب المقبل موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق.