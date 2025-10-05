ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن اتفاقه لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يشكل صفقة عظيمة لإسرائيل.

ورحب ترامب برد من حركة حماس قالت فيه إنها تقبل بعض الأجزاء الرئيسية في مقترحه المؤلف من 20 بندا بما يشمل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

وفي تصريحات لاحقة قال ترامب إن اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل والمفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى أن “إطلاق الأسرى سيتم قريبا جدا، والمفاوضات جارية وسنرى كيف ستسير الأمور خلال اليومين المقبلين”.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الحرب في غزة لم تنتهِ بعد، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات جارية لبحث تفاصيل الاتفاق، وأعرب عن أمله في الانتهاء من الأمور اللوجستية بسرعة كبيرة.

وأوضح روبيو في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” أن حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، لكنه شدد على أن المرحلة الثانية المتعلقة بنزع السلاح والانسحاب لن تكون سهلة، مؤكدا أن “الحديث عن نهاية الحرب سابق لأوانه، فهناك بعض العمل الذي يتعين القيام به”.

وبشأن الأسرى قال روبيو “سنعرف بسرعة كبيرة ما إذا كانت حماس جادة أم لا من خلال كيفية سير هذه المحادثات الفنية من حيث الأمور اللوجستية”.