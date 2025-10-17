ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني سيمضي قدماً والهند ستتوقف قريبا عن شراء النفط الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن الاجتماع المزمع عقده بينه وبين نظيره الصيني شي جين بينغ سيمضي قدما على الأرجح وإن الجانبين على وفاق، وذلك في وقت تسعى فيه إدارته إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات مع بكين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيتحدث مع نظيره الصيني في وقت لاحق اليوم، مؤكدا وجود حوار اقتصادي ومالي جار بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما أكد ترامب أن الهند ستتوقف عن شراء النفط الخام من روسيا، وذلك في إطار حملة ضغط على موسكو لإنهاء الحرب على أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال ترامب إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبلغه أن الهند لن تشتري النفط من روسيا، مما دفع المسؤولين الهنود إلى القول إنهم لا يعلمون بأي محادثة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن البلاد “مستورد رئيسي للنفط والغاز”، دون تسمية روسيا أو الإشارة إلى تأكيد مودي المزعوم.

ولطالما حافظت الهند على علاقات وثيقة مع الكرملين، ومن المقرر أن تستضيف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت لاحق من هذا العام، وقد برزت كواحدة من أكبر مشتري النفط الروسي منذ غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022. وقد أشعلت هذه الحرب فتيل عقوبات هائلة على صناعة النفط الروسية، مما أدى إلى انهيار الأسعار.

ولأشهر، قاومت نيودلهي دعوات ترامب لوقف شراء النفط الروسي، مؤكدةً أنها لن تتنازل عن احتياجات اقتصادها المزدهر وسكانها المتزايدين، الذين يتجاوز عددهم الآن 1.4 مليار نسمة، من الطاقة.

وفي أغسطس/آب، أعلن ترامب عن فرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند كعقوبة على استيراد النفط والغاز الروسيين، وذلك بناءً على تعريفة جمركية أُعلن عنها سابقًا بنسبة 25%.

وقال كبير محللي النفط في شركة كبلر لمعلومات التجارة، مويو شو، بأنه يكاد يكون من المستحيل على الهند أن توقف فجأة مشترياتها من النفط الخام من روسيا، أكبر مورديها، إذ سلمت روسيا ما بين 1.7 و1.8 مليون برميل يوميًا تقريبًا، وفقًا لشو، مستشهدًا بأرقام تغطي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.