ترامب: الحرب في غزة انتهت وحماس ستلتزم بخطة نزع السلاح

منذ 43 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن الحرب في غزة انتهت، مؤكداً أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستلتزم بخطة لنزع سلاحها، وذلك لدى وصوله إلى الكنيست الإسرائيلي لإلقاء كلمة أمام أعضائه.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية قبل توجهه إلى الكنيست إن “حماس ستلتزم بخطة نزع السلاح، والحرب انتهت”، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد خطوات لتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية وتركية.

وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات من بدء حماس إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تستعد فيه إسرائيل للإفراج عن نحو 2000 معتقل فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة.

  • رويترز

