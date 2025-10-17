ترامب: الرسوم الجمركية على الصين غير مستدامة وسألتقي شي جين بينغ قريباً

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية البالغة 100% على السلع الصينية غير مستدامة، مشيراً إلى أن الإجراءات كانت ضرورية نتيجة تصاعد القيود الصينية على صادرات العناصر الأرضية النادرة.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أنه “اضطر للقيام بذلك”، مؤكداً أنه يسعى لاتفاق تجاري عادل مع الصين. كما أعلن عزمه الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية خلال أسبوعين، وسط جهود لتخفيف التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان ترامب فرض ضوابط إضافية على تصدير البرمجيات الحرجة، قبل انتهاء مدة الإعفاء من الرسوم الحالية، ما أثار تقلبات في وول ستريت قبل أن تهدأ مؤشرات الأسهم بعد تأكيده الحوار مع الصين.