ترامب: الرسوم الجمركية 100% على الصين غير مستدامة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إن الرسوم الجمركية البالغة 100 بالمئة التي قرر فرضها على السلع القادمة من الصين لن تكون مستدامة لكنه حمل بكين مسؤولية الأزمة الأحدث في المحادثات التجارية بين البلدين والتي بدأت بتشديدها القيود على صادراتها من العناصر الأرضية النادرة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الرسوم المرتفعة مستدامة وما قد يفعله ذلك بالاقتصاد، أجاب ترامب “إنها ليست مستدامة، ولكن هذا هو الرقم”.

وقال في مقابلة أذاعتها شبكة فوكس بيزنس اليوم الجمعة “اضطروني للقيام بذلك”.

وكان ترامب قد كشف عن رسوم إضافية بنسبة 100 بالمئة على صادرات الصين المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل أسبوع، فضلا عن فرض ضوابط جديدة على تصدير “جميع البرمجيات الحرجة” بحلول الأول من نوفمبر تشرين الثاني، أي قبل تسعة أيام من انتهاء مدة الإعفاء من الرسوم الجمركية الحالية.