ترامب: الصين تواصلت مع أمريكا بشأن الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس “إن الصين تواصلت مع الولايات المتحدة منذ فرضت رسوما جمركية على وارداتها”.

وأضاف ترامب أنه سيؤجل التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق تيك توك حتى يتم حل الخلاف التجاري مع الصين.

وصرح للصحفيين بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية قد لا ترتفع، بل قد تنخفض.

وقال ترامب إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين لكنه لم يقدم تفاصيل أو مؤشرات حول كيفية بدء محادثات بين الدولتين في ظل الأزمة الحالية.

وأضاف ترامب من البيت الأبيض ردا على سؤال من أحد الصحفيين بشأن احتمال المبادرة بالاتصال بالرئيس الصيني شي جين بينغ “سنبرم اتفاقا… أعتقد أننا سنعقد اتفاقا جيدا جدا مع الصين”.

في وقت سابق من اليوم الخميس، حثت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة على التوقف عن ممارسة “ضغوط بالغة” على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وطالبت بالاحترام في أي محادثات تجارية. لكن الجانبين لا يزالان في أزمة بشأن من يتعين عليه أن يبدأ هذه المحادثات.

وخفف ترامب مؤقتا رسوما جمركية مرتفعة أعلن عنها في أحدث جولة رسوم على سلع مستوردة من عشرات الشركاء التجاريين، لكنه أبقى على الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من الصين، والتي تبلغ نسبتها حاليا في الإجمال 145 بالمئة.