الأحد 24 محرم 1447 ﻫ - 20 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ترامب: المنشآت النووية الإيرانية دمّرت بالكامل

منذ 11 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رويترز

A A A
طباعة المقال

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم السبت- تأكيد أن المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفها القصف الأميركي “دمّرت بالكامل”، بعدما أفاد تقرير أوردته “إن بي سي” بأن بعض هذه المواقع صمد إلى حدّ بعيد.

وأكد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، أن “المواقع النووية الثلاثة في إيران دمّرت بالكامل وسحقت” مشيرا إلي أن الأمر “سيستغرق سنوات قبل وضعها في الخدمة مجدّدا”.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه “وإذا ما أرادت إيران إعادة هذه المواقع للخدمة، فمن الأجدى بها أن تبدأ من جديد، في ثلاثة مواقع مختلفة”.

وفي 22 يونيو/حزيران، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز. ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.

وجاءت الضربات الأميركية خلال هجوم إسرائيلي واسع على إيران بدأ في 13 يونيو/حزيران، أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.
وخلال حرب الأيام الاثني عشر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية وقتلت علماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على الدولة العبرية.
وأكّدت واشنطن أن غاراتها التي شكّلت نجاحا تاما -على قول الرئيس ترامب- وجّهت ضربة قاصمة للجهود التي تبذلها إيران منذ سنوات لتطوير أسلحة نووية.

تقييم عسكري مختلف

لكنّ عدة وسائل إعلام أميركية أوردت تقارير استخباراتية تقدّم صورة أكثر ضبابية.
وكان آخرها ما أوردته “إن بي سي” الجمعة بالاستناد إلى تقييم عسكري مفاده أن واحدا من هذه المواقع الثلاثة أصيب بدمار كبير.

وخلص التقرير نقلا عن 5 مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين على علم بالتطوّرات، إلى أنه يمكن إصلاح الموقعين الآخرين واستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم فيهما “خلال الأشهر المقبلة”.

وكشفت “إن بي سي” أن البنتاغون كان قد أعدّ خطّة أوسع لإلحاق أضرار أكبر بالمنشآت الإيرانية عبر قصفها طوال أسابيع عدّة وليس في عملية واحدة كما قرّر ترامب.

لكن الرئيس الأميركي رفض هذه الخطّة خشية سقوط ضحايا والانخراط في النزاع على نحو أوسع، بحسب ما نقل التقرير عن مسؤول حالي وآخر سابق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز
والدة أسير إسرائيلي: على نتنياهو أن يكف عن الانتقائية ويسعى لإنهاء الحرب
طفل في غزة يعاني من الجوع
بسبب الحصار الخانق.. مستشفيات قطاع غزة غير قادرة على توفير طعام للمرضى
علم أذربيجان
أذربيجان تطالب بإقرار روسي بإسقاط طائرة بطريق الخطأ

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
تعميم حازم من الحزب إلى مقاتليه!
شاحنات الإطفاء تقف بجانب حطام مركز تسوق بعد حريق هائل اندلع ليلاً وأودى بحياة عشرات الأشخاص في الكوت بمحافظة واسط، العراق، 17 يوليو/تموز 2025. رويترز
بعد أنباء عن تورط سوريين في حريق الكوت.. بيان من الداخلية العراقية!
مدينة السويداء السورية
مجلس الإفتاء السوري يصدر فتوى بخصوص أحداث السويداء