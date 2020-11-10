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ترامب: النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل و”سنفوز”

منذ 4 دقائق
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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يبدو أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لا زال يعيش على أمل أن تتغير نتائج الانتخابات، التي أشارت إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، مؤكدا أنه “سينتصر”.

وقال ترامب في تغريدتين على موقع “تويتر”، الثلاثاء: “لقد أحرزنا تقدما كبيرا. النتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل، وستجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”، مستخدما شعاره الذي اختاره لحملته الانتخابية الأولى.

وأضاف ترامب: “سنفوز”.

ويرفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام بايدن في الانتخابات، رغم أن الأخير حصد 290 مقعدا في المجمع الانتخابي، أي أكثر بـ20 صوتا من الحد المطلوب للفوز.

ويقول ترامب وحملته إن هناك خروقا حدثت أثناء عملية التصويت، خاصة الأصوات التي وصلت إلى مراكز الاقتراع عبر البريد، واصفا ما حدث بـ”سرقة الانتخابات”، من دون أن يقدم أدلة على ذلك.

ولجأت حملته إلى القضاء أكثر من مرة، آخرها عندما رفعت، الاثنين، دعوى تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا “يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم”.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن حملة ترامب تركز على عدد من الولايات، التي لم تنته بعد من عد أصوات الناخبين، ويستند إليها كأساس في معركته القضائية الرافضة للنتائج، ومن بين هذه الولايات بنسلفانيا، التي تم فرز أكثر من 96 بالمئة من أصواتها.

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